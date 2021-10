In Premier League oggi il Manchester United ha stentato a Old Trafford contro l'Everton. I Red Devils, con Cristiano Ronaldo in panchina, sono andati in vantaggio con gol di Anthony Martial, poi nel secondo tempo CR7 è entrato in campo ma lo United, anziché trovare il raddoppio, ha subìto il pari in contropiede.con quel "Siuuuum" che i tifosi della Juventus hanno conosciuto molto bene per tre anni. Un pomeriggio beffardo per il fuoriclasse portoghese.