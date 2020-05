Non solo Miralem Pjanic. In attesa di trovare lo scambio giusto con la Juventus, il Barcellona si guarda intorno per cercare un'alternativa al centrocampista bosniaco se non dovesse andare in porto l'operazione. E proprio uno dei giocatori nel mirino degli spagnoli è da tempo sulla lista di Fabio Paratici: si tratta di Kai Havertz, trequartista classe '99 del Bayer Leverkusen che secondo Sport1 il Barça starebbe tenendo sotto controllo in attesa della riapertura delle trattative. In cambio, i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto Emerson, Cucurella e Alena.