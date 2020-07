Scatto dell'Inter per Edin Dzeko. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale Marotta e Ausilio vogliono accontentare Conte e portare il bosniaco a Milano per affiacarlo a Romelu Lukaku. La Juventus però non molla una delle ultime idee nate in queste settimane ed è pronta alla contromossa. I bianconeri sanno che la Roma ha bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio e con i giallorossi vorrebbero anche aprire il discorso legato a Nicolò Zaniolo.