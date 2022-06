Dal sito ufficiale della, le prime parole da bianconera di Lineth Beerensteyn:«Sono molto orgogliosa di vestire la maglia della Juventus. La Serie A italiana è cresciuta molto velocemente negli ultimi anni e la Juventus ha giocato un ruolo fondamentale in questo processo. Si è visto chiaramente anche in Champions League, dove la Juventus ha ceduto solo al Lione, che poi ha vinto il trofeo. In questa fase della mia carriera è importante giocare il più possibile e avere un ruolo importante nelle squadre in cui milito, perché voglio continuare a crescere più che posso. La Juventus pensa io possa essere utile in più posizioni e tutta la società è come una grande famiglia. Per questo ho deciso di unirmi a loro!».