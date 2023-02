Ha parlato così la calciatrice Beerensteyn nell'ampia intervista concessa ai microfoni di GQ.'I miei genitori mi hanno sempre raccontato che, quando avevo appena due anni, ho detto loro che avrei giocato a calcio da grande. Mia madre diceva: “non puoi farlo perchè le donne non giocano a calcio” e io: “vedrete, lo farò, giocherò a calcio”. Ho cominciato a otto anni, ero in squadra con i maschi, ma già allora tutti vedevano del potenziale in me, vedevano che avevo qualcosa di speciale. La mia famiglia, i miei amici, mi hanno sempre appoggiato nelle mie decisioni, e questo è bellissimo, è una cosa importante. Diventare una calciatrice professionista è stato un sogno: ho lavorato duro per arrivare dove sono ora'.