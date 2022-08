Le parole di Linethin conferenza stampa:JUVE - "Ho scelto la Juve perché volevo nuove sfide, l'Italia mi è piaciuta per la crescita"IMPATTO - "Mi è piaciuto molto incontrare tutte per la prima volta, anche ieri una bella giornata, mi è piaciuta l'atmosfera. Solo l'inizio, vediamo cosa succederà"CAMPIONATO ITALIANO - "Non ho un'idea precisa, non ho mai guardato partite italiane, ho visto la Juve in Champions, da quello che ho visto il calcio è di alto livello, è una sorpresa per me".PERCEZIONE ALL'ESTERO - "Guardando la Nazionale si vede una grande crescita, ci ha dato filo da torcere, la prima volta che ho giocato contro e mi ha sorpreso, erano fortissime. Nel 2017 abbiamo vinto l'Europeo a casa e non ce l'aspettavamo e ci siamo sentite supportate, io ero giovanissima".RUOLO - "Posso giocare in tutte le posizioni d'attacco, destra o sinistra non ho una posizione preferita, deciderà il mister. Mi piace stare davanti, mi vedo come una giocatrice che può giocare in tutte le posizioni grazie alla mia esperienza"PARTIA DEL 18 - "Non ci ho pensato è ancora troppo presto ma nei prossimi giorni realizzerò"OBIETTIVI - "Voglio segnare gol, fare assist e voglio vincere titoli".TORINO - "Prima volta qui, non conosco molto la città, nelle prime ore l'impressione è positiva"