Come raccontasu Calciomercato.com, l'equivoco su Locatelli da regista si può ridurre a una banalità: "Locatelli è un ottimo regista relativo,è assoluto. In un gioco dove il palleggio è sistematico e allenato per essere dominante (vedi il Sassuolo di De Zerbi), Locatelli ‘diventa’ un ottimo regista. Con Allegri, invece, che è un allenatore che non interviene in maniera così pregnante sulla circolazione del pallone, lasciando tutto più ‘lasso’, Locatelli ‘diventa’ un regista meno qualitativo. E da qui l’equivoco per cui secondo alcuni dovrebbe fare solo la mezzala".