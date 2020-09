3









Pirlo e la Juve lo mettono alla porta, l'Inter Miami di David Beckham lo chiama. Gonzalo Higuain è stato contattato per sondare la sua disponibilità a trasferirsi negli Stati Uniti e intraprendere una nuova esperienza. Ma quanto "costa" alla Juve? Come riporta calciomercato.com, Higuain è legato alla Juventus da un contratto che scade a giugno 2021 e con un ingaggio di 7,5 milioni di euro netti e non appare intenzionato a fare rinunce da questo punto di vista. Può andare in America solo se rescinderà con la Juve, che dovrà liberarsi di lui e dei 12 milioni lordi che costa al club bianconero. Il Pipita però a bilancio pesa ancora 18 milioni. Cederlo così vorrebbe dire grande minusvalenza.



E arrivano anche i no. Al Newcastle e alla Fiorentina, per cominciare, per poter scegliere comodamente la prossima avventura, ma solo dopo aver concordto addio e buonuscita con la Juve. Una Juve da snellire, in cui Higuain è tra i primi nomi della lista, già ufficializzato anche da Pirlo, ma con più di qualche rischio.