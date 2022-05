In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sports UK, l'ex stella del Manchester United David Beckham, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Cristiano Ronaldo.



'Sappiamo tutti quanto lo United significhi per lui. Cristiano sta ancora facendo quello che sa fare meglio: gol, assist, giocate decisive. Riuscire a essere così decisivo alla sua età è davvero incredibile, quindi speriamo che continui a farlo allo United per un altro anno o due'.