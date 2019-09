David Beckham sogna Cristiano Ronaldo. L'ex calciatore inglese, oggi proprietario dell'Inter Miami negli Stati Uniti, ha così parlato al Mirror della stella della Juve e non solo: "Ognuno ha una propria lista di desideri, ma se guardi al fatto che Messi e Cristiano Ronaldo stanno ancora giocando, e che servirebbe immaginarli qui nella fase calante della loro carriera, beh, dico che non riesco a vedere una loro fine. Stanno giocando ad altissimo livello, così alto che la vedo difficile che possano lasciare i club in cui sono. Ma vedremo, non si sa mai cosa può succedere nel calcio".