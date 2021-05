David Beckham, proprietario dell’Inter Miami, è stato multato per… Blaise Matuidi. La Lega ha inflitto una multa al club di MLS pari a 2 milioni di dollari, 250mila al general manager Jorge Mas e la squalifica per la prossima stagione al direttore sportivo Paul McDonough. Nessun provvedimento per Beckham e l’ex Juventus. Ma cosa è successo? L’MLS, a livello salariale, prevede un massimo di tre giocatori fuori dal salary cap, detta Designated Player List, che possono sforare il limite di ingaggio. Nella scorsa stagione all’Inter Miami erano Gonzalo Higuain, Matias Pellegrini e Rodolfo Pizarro. L’errore della stessa Inter Miami è stato quello di aggiungere Matuidi in questa lista, superando il limite di tre giocatori.