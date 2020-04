1











David Beckham dice la sua. L’ex stella di Manchester United e Real Madrid, durante un’intervista al quotidiano argentino Telam, ha parlato così dell’eterno confronto tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo: “Messi è unico, non c’è nessun altro come lui. Cristiano Ronaldo non è al suo livello. C’è Messi, poi c’è Ronaldo e poi tutti gli altri calciatori”.