1









Pirlo e la Juve lo mettono alla porta, l'Inter Miami di David Beckham lo chiama. Gonzalo Higuain è stato contattato per sondare la sua disponibilità a trasferirsi negli Stati Uniti e intraprendere una nuova esperienza. Ma quanto "costa" alla Juve? Come riporta calciomercato.com, può andare in America solo se rescinderà con la Juve, che dovrà liberarsi di lui e dei 12 milioni lordi che costa al club bianconero. Il Pipita però a bilancio pesa ancora 18 milioni. Cederlo così vorrebbe dire grande minusvalenza.