Andreas Beck, ex terzino destro di Hoffenheim e Stoccarda, ha parlato a Goal della sua carriera, raccontando la chiamata della Juve, nell'estate 2011: "Avevo un'offerta dalla Juventus, ma non abbiamo potuto concludere l'affare. Il contratto era lì, pronto da firmare, ma ho aspettato fino all'estate. Il nuovo allenatore Conte voleva giocatori che parlassero italiano, così non si è concretizzato".



IL PRESENTE - "All'Hoffenheim sono diventato capitano, non rimpiango la scelta di essere rimasto. Ma quando poi ho avuto un'offerta da un grande club come il Besiktas l'ho accettata. Il tempo vola, mi sto godendo i miei giorni all'Eupen".