In un'intervista esclusiva ai nostri microfoni ( QUI l'integrale) Chiaraha raccontato un aneddoto su Cristiana. Le sue parole:“Mi ha sempre aiutata, dandomi consigli in campo e fuori. Al Mondiale per esempio mi diceva di giocare libera di testa, di non pensare al palcoscenico in cui fossi ma di godermi ogni istante e giocare come sapevo. Prima del Mondiale mi ha regalato la sua maglia che ora tengo appesa in camera qui a Sassuolo. Anche dopo il Mondiale mi ha detto di continuare a essere libera, di non farmi pressioni da sola, è stata molto utile”.