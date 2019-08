La Juve di Platini, quella che negli anni '80 vinceva in Italia ed in Europa, poteva vantare un giocatore titolare, molto caro al fuoriclasse francese, che proveniva dalla Repubblica di San Marino: Massimo Bonini. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo ben 38 anni Chiara Beccari sarà la prima giocatrice del piccolo Stato al confine tra Romagna e Marche a vestire i colori bianconeri. Nata nel 2004, la giovane approda alla Juventus Women dopo le esperienze alla San Marino Academy e con l’Under 16 sammarinese con cui è arrivata terza al Torneo delle Nazioni segnando una doppietta nella finalina vinta 3-1 contro la Slovenia.