Intervistata in esclusiva da IlBianconero ( QUI l'integrale) Elisaha parlato dell'ex compagna di squadra Chiarache ha da poco disputato il Mondiale con l'Italia. Queste le sue parole:“L’ho sempre saputo, è la più forte con cui io abbia giocato ma è anche un’amica stupenda. Siamo state in stanza insieme per un anno e ci capiamo benissimo, ero davvero felice per lei. Se lo merita. Siamo anche andate a scuola insieme, le voglio davvero bene”.