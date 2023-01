Il difensore dell'Udinese Rodrigo Becao, prossimo avversario della Juve in campionato, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro l'Empoli.'Cerchiamo sempre di migliorare e ripartiamo da questo pareggio per finire al massimo il campionato. Mi mancava tornare a giocare, peccato non aver vinto ma pazienza. Lavoreremo in settimana per preparare la partita contro la Juve'.