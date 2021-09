Luca, su Tuttosport, analizza il comportamento dei tifosi Juve: "Meno male che c’è stata la Nazionale ad allentare la morsa delle lamentele seguite alla sconfitta contro l’Empoli. Ne ho sentite di ogni genere: ciclo finito, squadra se va bene da Europa League senza Ronaldo, inutile richiamare Allegri, campagna acquisti ridicola, dirigenti incapaci. C’è chi sostiene che per la questione Superlega pagheremo la vendetta di Ceferin che ci manderà arbitri cattivi in Europa e anche in campionato. C’è chi accusa la Lega per aver ridotto la squalifica di Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli disponibile stasera, mentre noi non avremo i sudamericani e neppure Chiesa, causa infortunio in azzurro. E c’è persino chi parla di stagione finita, cinque punti dalle prime rappresentano infatti un divario incolmabile nelle prossime 37 partite, da qui a maggio".