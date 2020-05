La Bbc ha stilato la classifica dei politici che diffondono più fake news al mondo, nelle settimane della pandemia coronavirus. Al primo posto c’è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, seguito dal brasiliano Bolsonaro, mentre al terzo posto c’è Matteo Salvini, segretario della Lega Nord ed ex ministro degli Interni.



Il servizio intitolato “Le false dichiarazioni dei politici sono state ridimensionate” è andato in onda lo scorso 16 aprile nella trasmissione Reality Check, di Chris Morris, specializzata appunto nel fare il debunk delle notizie false che girano attraverso la rete.



“Sappiamo che il coronavirus ha creato una sponda per un’industria di fake news diffuse, alcune di queste provengono da figure come i leader politici. Ce ne sono alcuni che potrebbero farvi sollevare le sopracciglia”, le parole di Morris nell’introduzione al servizio.



SU SALVINI - “Il leader nazionalista Matteo Salvini ha detto ai suoi followers che i cinesi hanno creato il coronavirus in laboratorio. Si tratta di un altro annuncio falso che è stato tuttavia condiviso in chiaro sui suoi social media. Ripetiamo, gli scienziati sono convinti che questo non sia un virus creato da umani”.