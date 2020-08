Il giornalista della BBC, Guilleme Ballague, ha parlato della situazione Messi anche in ottica Juve: "Il Barcellona lo porterà davanti a un tribunale civile e/o sportivo e il giudice determinerà una cifra, che dipende dall’età del giocatore, dagli anni rimasti dal contratto, dal danno al club…. In quel caso Manchester City (Inter, Juventus) starebbero seriamente pensando di non mettersi in gioco per via dell’incertezza. Motivi per cui Bartomeu insiste affinché Messi rimanga. L’allenatore lo vuole (quando Koeman ha chiesto a Bartomeu “ho Messi”, il presidente ha detto “sì”. Il giorno dopo Jorge Messi ha chiamato Bartomeu per dirgli di nuovo che suo figlio vuole andarsene). Koeman ha suggerito di fare una squadra forte anche senza Messi".