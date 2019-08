Secondo quanto riporta la BBC. L'argentino sarebbe vicino all'accordo con l'argentino sebbene l'affare non sia ancora fatto. Anche il Daily Mirror parla di 'ottimismo sempre più crescente' da parte di Paulo che intanto ha postato foto sospette su Instagram. Ieri l'argentino aveva rifiutato la prima proposta degli Spurs che però non si sono arresi e sono tornati alla carica nonostante abbiano fatto anche una nuova offerta per Lo Celso.Ieri, dopo la partita giocata col Novara (in cui ha segnato una rete con la fascia da capitano) La Joya ha postato alcune foto in cui abbraccia Giorgio Chiellini, Douglas Costa e Sami Khedira (guarda la gallery). Molti tifosi hanno letto le foto come messaggi di addio. Oggi è il giorno decisivo, almeno per l'Inghilterra visto che alle 18.00 si chiude il mercato di Premier.