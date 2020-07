Non solo Thiago Alcantara. Karl-Heinze Rummenigge spaventa il Bayern, prima affermando che la volontà del brasiliano di lasciare Monaco, poi aprendo il capitolo David Alaba: "Hasan Salihamidzic sta discutendo con l'agente di David, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo. L'intenzione è di avere a disposizione sia lui che Thiago Alcantara per le rimanenti partite della Champions League". Entrambi piacciono alla Juve e sono stati avvicinati nelle scorse settimane, entrambi hanno un contratto fino al 2021.