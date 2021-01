Al minuto 68 di Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, sul risultato di 3-2 per il Gladbach (che ha ribaltato il Bayern da 0-2!) Douglas Costa è uscito per far spazio a Kingsley Coman. Un avvicendamento nelle file bavaresi tra ex bianconeri, con la differenza che Douglas è tuttora di proprietà della Juventus. Ed è destinato a rimanerci probabilmente: l'ala brasiliana stasera e in tutta questa prima metà di stagione non ha convinto il Bayern, continuando ad alternare belle giocate a giri a vuoto e problemi fisici. Le possibilità che il club tedesco paghi il riscatto di circa 20 milioni di euro si allontanano.