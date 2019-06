Si affolla la concorrenza per Nicolas Pepé. La rivelazione del Lille nell’ultima stagione è finito sotto i riflettori ed ora si susseguono i contatti e le offerte alla società francese. L’attaccante ivoriano è cercato da Liverpool e Manchester United, ma da poco si è inserito anche il Bayern Monaco. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il club bavarese ha pensato a Pepé per rimpiazzare uno tra Arjen Robben e Franck Ribery, le stelle dell’ultimo decennio di successi. Questa decisione potrebbe aiutare indirettamente la Juventus: infatti, i bianconeri avevano sfidato la concorrenza del Bayern per Leroy Sané. Con i campioni di Germania “distratti” da un altro obiettivo, si potrebbe agevolare la trattativa con il Manchester City.