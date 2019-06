Il Bayern Monaco si guarda intorno per puntellare la squadra della prossima stagione. I bavaresi dovranno fare a meno di Arjen Robben e Franck Ribery, due colonne portanti della squadra vincitrice degli ultimi sette campionati tedeschi. Uno dei nomi accostati ai campioni di Germania è Leroy Sané: l'esterno del Manchester City potrebbe lasciare i Citizens nel corso dell'estate a causa del rapporto burrascoso con Pep Guardiola. Il club inglese ha cercato di ricucire lo strappo, ma la permanenza del ragazzo è ancora da definire. Il Bayern ha fiutato l'occasione, ma le richieste del City hanno spinto i bavaresi a cambiare obiettivo: ora il sogno proibito è Ousmane Dembelé. Una buona notizia per la Juventus: i bianconeri avevano sondato il terreno per Sané, senza mai affondare il colpo. Senza la concorrenza del Bayern la trattativa potrebbe essere avviata.