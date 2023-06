Il domino dei centravanti lo può far partire il Bayern Monaco. E potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Sì, perché i bavaresi hanno presentato un’offerta da 70 milioni al Tottenham per Harry Kane. Offerta respinta al mittente per il momento. Ma il centravanti già in passato aveva manifestato la voglia di una nuova esperienza dopo una carriera spesa nel Tottenham fin dalle giovanili, visto anche il contratto in scadenza tra 12 mesi. E se arriverà la cessione sarà il Tottenham a dover sostituire il centravanti e Vlahovic, già seguito in passato, sarebbe uno dei candidati, come sottolinea Tuttosport. La Juventus Vlahovic non lo venderà per meno di 80 milioni.