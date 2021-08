Danilo è uno dei giocatori che non sta esattamente nella lista dei cedibili della Juventus, data l'ottima stagione che ha disputato sotto la guida tecnica di Pirlo, che lo ha reso un utilissimo jolly difensivo (con preferenza per la fascia destra, dove con Allegri parte da alternativa a Cuadrado). Tuttavia in questo momento di incedibili puri ce ne sono pochissimi (Chiesa, De Ligt e pochissimi altri) e di fronte alla giusta offerta molti giocatori possono partire.

E dunque, eccoci a parlare di Danilo in possibile ottica di cessione. Il Bayern Monaco si è fatto avanti per il brasiliano, e la Juve ha stabilito un prezzo: 30 milioni di euro, che consentirebbe di realizzare una anche minima plusvalenza. La palla ora torna al Bayern, che dovrà decidere se lasciar perdere o soddisfare la richiesta bianconera. E se Danilo partisse, allora si andrebbe verso uno scenario di permanenza sia di Mattia De Sciglio che di Luca Pellegrini.