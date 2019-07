Il futuro di Joao Cancelo sembra piuttosto distante dalla Juventus. L'esterno portoghese è intenzionato a rilanciarsi altrove dopo una stagione di alti e bassi con i bianconeri. Attualmente, ci sono tre club pronti a sfidarsi per lui: Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco. Proprio i bavaresi sembrano in pole position. Ora resta da capire se sborseranno i 60 milioni richiesti dalla Vecchia Signora per lasciar partire il giocatore.