Polemiche, non solo in Italia. Il match dell'anno in Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco è andato alla squadra di Xabi Alonso senza possibilità di appello. Un dominio assoluto sui campioni di Germania in carica, travolti con un netto 3-0. Thomas, allenatore del Bayern, a fine gara, ha però sbottato per il regolamento sui prestiti, perché, di proprietà del Bayern, ha segnato contro i bavaresi: "Un giocatore che noi abbiamo prestato non dovrebbe giocare contro di noi. In Inghilterra c'è una buona regola secondo la quale quando dai in prestito un giocatore, lui non può giocare contro di te. Per me ha più senso così. La regola purtroppo non esiste in Germania".