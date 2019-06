Aumenta la concorrenza per Ferreira Carrasco. L’attaccante belga è pronto a tornare in Europa dopo l’esperienza in Cina con il Dalian Yifang. In pole position per averlo in squadra c’è l’Arsenal. I Gunners cercano un grande colpo per il proprio reparto avanzato. Nelle ultime ore, però, si è fatto avanti anche il Bayern Monaco. La mossa dei bavaresi potrebbe aiutare proprio la Juventus. Infatti, nei mesi scorsi, bianconeri e campioni di Germania si sono dati battaglia per Leroy Sané, esterno del Manchester City in rotta con Guardiola. Dunque, con il cambio di rotta del Bayern, la Juve avrebbe l’occasione di affondare il colpo, anche se la trattativa con i Citizens resta molto complicata a causa dei costi elevati.