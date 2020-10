Ai canali del Bayern Monaco, il direttore sportivo dei bavaresi ed ex giocatore bianconero Hasan Salihamidzic, ha commentato il ritorno di Douglas Costa in Germania: "Douglas ci darà una grande mano, rinforzando le fasce esterne, che sono importanti per il gioco che cerchiamo di proporre. Con lui abbiamo un ottimo reparto, che può vantare anche Gnabry, Sanè, Coman e Musiala. Il brasiliano conosce già l’ambiente e si adatterà rapidamente, dando al tecnico l’opportunità di dosare le energie dei giocatori".