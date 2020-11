Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, annuncia che non ci saranno più offerte ad Alaba per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021. Ecco quanto ha raccontato a Sky Deutschland: "Non so se potremo ancora trovare una soluzione comune. Adesso dobbiamo fare i conti con la realtà, ovvero che David potrebbe andare via. Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta, non faremo più proposte al giocatore. E’ un elemento di spicco della nostra rosa, ha un grande valore per noi e lo apprezziamo tutti. Ma siamo tutti dei professionisti. Quando si perde un campione del genere a parametro zero è sempre il caso peggiore". Inter e Juve, insieme alle big d'Europa, seguono con attenzione il terzino austriaco.