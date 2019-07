Il Bayern Monaco si trova a fare i conti con la difficile eredità di Arjen Robben e Franck Ribery. I bavaresi devono assolutamente trovare almeno un grande interprete capace di non far rimpiangere i due campioni, trascinatori nella cavalcata verso la Champions League 2013. Il primo nome è Ousmane Dembele del Barcellona, anche se l'ultima offerta è stata respinta dai catalani. La seconda opzione riguarda Leroy Sané. L'esterno tedesco sembra vicino all'addio al Manchester City, ma i Citizens sparano alto. I bavaresi non mollano del tutto la presa. La Juventus resta sullo sfondo: i bianconeri hanno mostrato interesse per il giocatore, ma non hanno mai avviato una trattativa. Tutto può ancora accadere su questo fronte.