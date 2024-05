Ospite negli studi di Sky Sport, ieri sera Alexha detto la sua sulla sfida ditra, conclusa 2 a 2. "Il Bayern meritava di essere in vantaggio il primo tempo", il pensiero dell'ex. "In certe partite gli episodi cambiano e il Real Madrid in questo è il numero uno: è successo così con il City, il Real è passato sfruttando molto di più le minori occasioni che ha creato. Anche con il Lipsia è successo. Il Real ha questa capacità di esaltarsi negli episodi e anche in un fase di sofferenza riesce a tirare fuori qualcosa di straordinario".