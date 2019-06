Paulo Dybala è uno dei possibili partenti in casa Juventus. L’argentino infatti è corteggiato da diversi top club. Uno di questi è il Bayern Monaco. I bavaresi stanno cercando dei sostituti di Arjen Robben e Franck Ribery. La Joya sarebbe il profilo ideale per inaugurare il nuovo ciclo dei tedeschi. Lo riporta il Mundo Deportivo. Ci sarebbe già un’offerta pronta. Il club tedesco avrebbe proposto 80 milioni, ma i bianconeri ne chiedono almeno 20 in più. La trattativa può subire ulteriori svolte nelle prossime settimane. Se Sané non dovesse arrivare, il Bayern riverserebbe tutte le sue risorse su Dybala.