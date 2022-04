Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern, parla così del Villarreal: "In noi c'è un mix di entrambe le cose (frustrazione e sollievo). Non abbiamo fatto una buona partita, sia in difesa che in attacco. Siamo entrati a malapena nei nostri meccanismi e non abbiamo giocato il nostro calcio in ogni fase del gioco. Alla fine siamo stati fortunati ad aver perso soltanto 1-0. Penso che avrebbero potuto fare un altro gol o magari due. Abbiamo avuto anche una o due occasioni per segnare, ma non lo avremmo meritato".