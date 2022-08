Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro il, il tecnico delJulianha parlato anche dell'exMatthijs, alla prima da titolare e autore del gol del momentaneo 2-0. Ecco il suo commento: "La sua prestazione è stata buona, non è stata una settimana facile. Ha saputo presto che avrebbe giocato, poi ha avuto un problema al tendine della mano. Non è stato semplice per lui, si è chiesto: giocherò? Non giocherò? Poi ha giocato bene. Nella prima frazione è stato attirato fuori posizione troppo rapidamente una o due volte. L'idea iniziale del Bochum nel primo tempo era evidente, e lui si è fatto trascinare via dalla sua posizione centrale. Ma nel complesso ha fatto una buona partita e non concedere reti è sempre una soddisfazione. Matthijs crescerà bene qui con noi".