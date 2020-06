Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa (virtuale) di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il giocatore tedesco ha fatto un confronto tra i due, dando poi la sua preferenza su chi vorrebbe come compagno di squadra. Ecco la sua scelta: "​All’inizio della mia carriera mi sarebbe piaciuto giocare con Messi perché in quel momento andavo più in area e segnavo di più. Ora faccio più assist e avrei più bisogno di Cristiano Ronaldo".