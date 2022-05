Dopo l'ufficialità dell'arrivo a parametro zero di Mazraoui, il Bayern Monaco sta per mettere a segno un altro colpo. Sempre dall'Ajax. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002, che è molto vicino al club tedesco. Come spiega Sky Sport, il vecchio pallino della Juve è a un passo, con Rafaela Pimenta, agente del calciatore olandese, che sta chiudendo la trattativa per arrivare in tempi molto brevi alle firme. Cifre? 20 milioni di parte fissa più bonus.