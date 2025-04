Bayern Monaco-Thomas Muller: è finita. Cosa succede adesso

Getty Images

Ilsi prepara a dire addio a Thomasal termine della stagione. Secondo quanto riportato da BILD e Kicker, il club bavarese non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto del veterano tedesco, segnando così la fine di un’era.Müller, simbolo del Bayern e bandiera del calcio tedesco, avrebbe manifestato il desiderio di proseguire la sua carriera a Monaco. Tuttavia, la dirigenza non sembra intenzionata a offrirgli un nuovo accordo, aprendo la strada a una possibile separazione dopo oltre vent’anni nel club.I prossimi passi formali verranno definiti nelle prossime settimane, ma la decisione appare ormai tracciata. Dopo aver vinto numerosi titoli, tra cui diverse Bundesliga e una Champions League, il futuro di Müller resta incerto. Potrebbe scegliere una nuova avventura all’estero o valutare un ritorno in un ruolo dirigenziale nel club che lo ha reso leggenda.

L’addio di Müller rappresenterebbe un cambiamento significativo per il Bayern, che dovrà fare a meno della sua esperienza e leadership in campo e nello spogliatoio. I tifosi, intanto, attendono sviluppi ufficiali per quello che si preannuncia come un commiato carico di emozione.