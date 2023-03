Voci. E ancora voci. E sempre voci. Quale sarà il futuro di Dusan? Stando a quanto riportato da Tuttosport, il serbo è il giocatore su cui circolano più rumors di mercato. Del resto, ha appena 23 anni e ha già segnato ovunque, con maglie diverse, sui campi più disparati. DV9 ha soprattutto tanti estimatori in Premier League e periodicamente circolano rumors sull’interesse delle altre grandi europee, dalalSe la Juve dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, per Tuttosport quasi certamente Vlahovic resterebbe in bianconero. Il discorso sarebbe diverso se dovesse partecipare alla prossima Europa League, e più ancora di fronte a una stagione senza coppe. A quel punto sarebbe proprio certezza. Per la Juve potrebbe diventare allettante il risparmio sull’ingaggio (13,5 milioni lordi) e l’incasso dalla cessione.