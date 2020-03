Kingsley Coman è pronto a rinnovare con il Bayern Monaco. È quanto riporta fichajes.com, secondo cui l’entourage dell’esterno francese avrebbe discusso il tema con il club bavarese, con un contratto in scadenza nel 2023. L’ex Juventus, venduto al Bayern per circa 30 milioni di euro tra prestito e riscatto, ha mostrato tutto il suo talento in Germania, senza però esplodere definitivamente a causa di una serie di infortuni che hanno compromesso la sua costanza. Nonostante un rinnovo in vista, sempre secondo quanto si legge, il club tedesco gli avrebbe già comunicato l’intenzione di acquistare un altro esterno offensivo, con Leroy Sanè primo obiettivo di mercato.