Bayern Monaco, futuro allenatore: parla il ds

Max Eberl, nuovo direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni della Bild sulla decisione di mandare via Tuchel a fine stagione e su chi potrà sostituirlo: "La decisione è stata presa senza che io dicessi una sola parola, anche se è stata riferita in modo diverso. Va benissimo così, è stata una scelta condivisa dal club e dall'allenatore . Non c'è stata alcuna discussione, nessun pensiero che non avremmo rispettato questa decisione"."Klopp? So cosa significa quando dice che sta finendo le energie. Poche persone possono capirlo meglio di me, perché ci sono passato. Quando una persona si sente così, il lavoro viene dopo. Il bene di un uomo è più importante, ecco perché non lo chiamerò.Xabi Alonso ha giocato per noi, ma non voglio creare titoli sui giornali. Sto parlando del fatto che conosce questo club. Attualmente è sotto contratto con il Bayer Leverkusen e può vincere il double nazionale e anche l'Europa League. Sicuramente sarebbe un allenatore perfetto per il Bayern Monaco". Nessun riferimento ad Antonio Conte quindi, altro candidato per sedersi sulla panchina tedesca.