Kingsley Coman non si muove dal Bayern Monaco. È quanto riporta il Daily Mail, secondo cui l’esterno francese non cercherà di liberarsi dai bavaresi, a cui è legato con un contratto fino al 2023. Il classe ’96 si fece notare nella Juventus attirando gli occhi dei tedeschi che lo presero in prestito nell’estate 2015, per poi riscattarlo nel 2017 per una cifra complessiva vicino ai 30 milioni di euro. Nella sua esperienza al Bayern Monaco, Coman ha mostrato tutto il suo talento, spesso bloccato, però, da un serie ripetuta di infortuni che ne hanno compromesso il regolare utilizzo. Nonostante questo e il le operazione di mercato in corso nel suo ruolo (ancora in ballo il riscatto di Peric e l’obiettivo Sanè), il francese non ha intenzione di muoversi e giocarsi le sue carte agli ordini del tecnico Hans Flick.