Un altro, ennesimo infortunio per Kingsley Coman. L'esterno offensivo del Bayern Monaco, ex Juve, si è fatto male stasera nella vittoria per 3-0 contro il Chelsea. Partito largo a sinistra nel 4-2-3-1 di Flick, al 66' si butta a terra toccandosi la coscia sinistra dopo uno scatto. Non si rialza più, sostituzione con Coutinho che subentra al suo posto. Da quando ha lasciato i bianconeri Coman ha frenato la sua crescita a causa dei continui infortuni subiti nelle ultime stagioni, che soltanto l'anno scorso gli hanno fatto saltare una ventina di partite.