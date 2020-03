Il terzino sinistro del Bayern Monaco David Alaba, accostato di recente alla Juventus, ha rilasciato un’intervista a GQ parlando del futuro della sua carriera: “A Monaco sto molto bene e sono concentrato sul Bayern. In ogni caso, posso anche pensare ad una nuova sfida, in futuro potrebbe succedere. Al momento non ci penso anche perché non ho idea di quale sarà il mio futuro. So quanto sia dinamico il mondo del calcio e tutto può succedere: ci sono tante opportunità, un’avventura in MLS per conoscere una nuova cultura, un ritorno in Austria a casa mia oppure rimanere ancora al Bayern. Vedremo”.