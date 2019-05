La Joya, nell'ultima intervista dall'Adidas Store di Milano (qui i dettagli), ha infatti confermato la propria volontà, così come Paratici nei panni della società bianconera ha dato la propria approvazione alla permanenza del numero 10 bianconero. Il mercato però è lungo e ricco di insidie, con diversi club che provano e proveranno a bussare alla porta della Juventus per i suoi talenti.A Torino, infatti, sta già per arrivare un'offerta ricca proprio per Paulo Dybala: 80 milioni di euro per il cartellino dell'ex Palermo. Lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come i tedeschi siano pronti a tutto per continuare la rifondazione della rosa in atto.