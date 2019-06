Timo Werner era stato identificato come uno tra i possibili eredi di Mario Mandzukic al centro dell'attacco della Juventus per il prossimo futuro. Il centravanti del Lipsia, però, sembra destinato a restare in Bundesliga anche nella prossima stagione, pur cambiando squadra in estate. Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania, infatti, sarebbe il Bayern Monaco ad aver ormai messo le mani su Werner. L'attaccante, però, sembra destinato a restare al Lipsia fino all'estate del 2020, salvo poi passare ai bavaresi a parametro zero.