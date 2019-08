Il Bayern Monaco ha le mani su Leroy Sané. Ne è sicuro Nicolò Schira, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i bavaresi stiano per chiudere l'affare con il Manchester City per 100 milioni di euro. Per il talento tedesco è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2024 a 10 milioni più bonus a stagione. E la Juventus, che a Sané era stata accostata nelle scorse settimane, è pronta a dirigere l'attenzione su altri obiettivi.